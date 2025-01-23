トヨタ最大級の「エスティマ後継機」とは！トヨタには、日本で人気の大型高級ミニバン「アルファード／ヴェルファイア」を上回るサイズの、特大ミニバンが存在します。そのクルマの名は「シエナ」。北米やアジアなど、海外市場に向けて展開されている、全長5mを超える超大型のミニバンです。そんなシエナですが、かつて日本で一世を風靡したタマゴ型ミニバン「エスティマ」との直接的な繋がりを持つモデルでもあります。