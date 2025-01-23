西短MP学科さくら組のメンバーたちは学内にある特設ステージやスタジオで日々歌やダンスの練習を行っている（写真：筆者撮影）福岡県福岡市にある西日本短期大学。そのメディア・プロモーション学科ではアイドル活動を授業に取り入れ、アイドルであることから学びを得ている。曰くこれらを総称して「アイドル力」と表現し学問に取り入れている。仕掛け人は、同学科学科長の今木清志氏。元テレビ朝日プロデューサーで現在、同大学で