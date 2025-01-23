フジテレビは23日、俳優の香取慎吾（47）が主演を務めるフジテレビの連続ドラマ「日本一の最低男※私の家族はニセモノだった」（木曜後10・00）に、タレントの堺正章（78）が出演すると発表した。堺の同局連ドラへの出演は2023年放送の「この素晴らしき世界」以来、約1年半ぶりとなる。2人の共演は、香取が主演した2006年放送の同局ドラマ「西遊記」以来19年ぶり。共に孫悟空を演じた“新旧悟空”の久々の共演も見どころだ。