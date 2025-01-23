µÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê79¡Ë¤ÎºÇ¿·¼ç±é±Ç²è¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¡Ê´ÆÆÄºåËÜ½ç¼£¡Ë¤Î¿·¥­¥ã¥¹¥È¤¬22ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º´Æ£¹À»Ô¡Ê64¡Ë¤ÈÅ·³¤Í´´õ¡Ê57¡Ë¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷À­¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ËÅÐÄº¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¸³¶¤Ë76¥«¹ñ¤ÎºÇ¹âÊö¡¦ºÇ¹âÃÏÅÀ¤ÎÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¡£ÈÕÇ¯¤âÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç»³¤ËÅÐ¤êÂ³¤±¤¿ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤Î¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¡¢¤½¤ÎÍ¦ÁÔ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£»£±Æ