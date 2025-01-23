NY株式22日（NY時間15:02）（日本時間05:02） ダウ平均44182.65（+156.84+0.36%） ナスダック20032.76（+275.98+1.40%） CME日経平均先物39960（大証終比：+380+0.95%） 欧州株式22日終値 英FT100 8545.13（-3.16-0.04%） 独DAX 21254.27（+212.27+1.01%） 仏CAC40 7837.40（+66.45+0.86%） 米国債利回り 2年債 4.295（+0.021） 10年債 4.599（+0.022） 30年債 4.814