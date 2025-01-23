»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ë¸ä³ÚÈÖÁÈABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¡£ ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ÀÐÅÄÌ÷ÃµÄå¤Î¡Ø¥é¥¸¥³¥ó¤Ç°ú¤Ã¤³È´¤¤¤¿Æý»õ¤òÃµ¤·¤Æ¡Ù¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÃËÀ­¡Ê38¡Ë¤«¤é¡£ £¶ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌÅ¡Ö¤¤¤È¤Á¤ã¤ó¡×¤Î»õ¤¬¥°¥é¥°¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÇÉã¤ÎËÍ¤¬Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ëËå