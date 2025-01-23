Galaxy Harajuku ¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï23Æü¤«¤é¡¢Galaxy S25¥·¥êー¥º¤ò¡ÖGalaxy Harajuku¡×¡ÖGalaxy Store Osaka¡×¡Ö¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é½©ÍÕ¸¶¡×¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2·î¤«¤é¤ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÇÆ±µ¡¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£ ¡ÖGalaxy Harajuku¡×¡ÖGalaxy Store Osaka¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖGalaxy Ring¡×¤ä¡ÖGalaxy Fit3¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ 2·î8Æü¤«¤é¤Ï¡¢SHIBUYA TSUTAYA¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×