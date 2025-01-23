[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](ゼネラリ・アリーナ)※29:00開始<出場メンバー>[スパルタ・プラハ]先発GK 1 P. VindahlDF 25 A. SørensenDF 27 F. PanákDF 41 M. VitíkMF 6 K. KairinenMF 18 L. SadílekMF 20 カジム ラチMF 28 T. WiesnerMF 32 M. RynešFW 7 V. OlatunjiFW 14 ヴェリコ ビルマンチェヴィッチ控えGK 44 J. SurovčíkGK 46 J. HeerkensDF 2 M. SuchomelDF 5 M. RossDF 3