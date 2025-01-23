[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](ジュゼッペ・メアッツァ)※29:00開始<出場メンバー>[ミラン]先発GK 16 マイク・メニャンDF 19 テオ・エルナンデスDF 22 エメルソンDF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチDF 46 マッテオ・ガッビアMF 4 イスマエル・ベナセルMF 10 ラファエル・レオンMF 14 ティジャーニ・ラインデルスMF 29 ユスフ・フォファナMF 80 ユヌス・ムサFW 7 アルバロ・モラタ控えGK 57 マルコ・スポルティエッロGK