[1.22 欧州CLリーグフェーズ第7節](パルク デ プランス)※29:00開始<出場メンバー>[パリSG]先発GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマDF 2 アクラフ・ハキミDF 5 マルキーニョスDF 25 ヌーノ・メンデスDF 51 ウィリアム・パチョMF 8 ファビアン・ルイスMF 17 ビティーニャMF 87 João NevesFW 14 デジレ・ドゥエFW 19 イ・ガンインFW 29 ブラッドリー・バルコラ控えGK 39 M. SafonovGK 80 アルナウ・テナスDF 3 プレスネル・