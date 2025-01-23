»°ÃÊÌÜ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥çÎÏ»ÎÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡Ê°ì·î¾ì½ê¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÏÏ¢Æü¡¢ÅÚÉ¶¤Ç¤ÎÇ®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½½ÆüÌÜ¡Ê21Æü¡Ë¤Î»°ÃÊÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å74¥­¥í¤ÎºÙ¿È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥çÎÏ»Î¤¬80¥­¥í°Ê¾å¤â½Å¤¤Áê¼ê¤òÄÁ¼ê¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦¹ë²÷¥·¡¼¥ó¤¬¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤±¤¨¤ä¤ó¡×¡ÖÎáÏÂ¤Î°Ý¿·ÎÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï»°ÃÊÌÜ½½¸ÞËçÌÜ¤Î