気象台は、午前4時22分に、なだれ注意報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】栃木県・日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山、那須塩原市、那須町に発表（雪崩注意報）北部では、24日までなだれに注意してください。【警報（発表中）と予報値】■日光市日光□なだれ注意報【発表】24日にかけて警戒■日光市藤原□なだれ注意報