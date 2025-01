Samsungの新フラッグシップスマホ「Galaxy S25」および「Galaxy S25+」、「Galaxy S25 Ultra」が登場!Samsung Electronics(以下、Samsung)は22日(現地時間)、アメリカ・サンノゼおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked January 2025: The Next Big Leap in Mobile AI Experiences」を開催し、新たな5G対応フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Galaxy S25(型番:SM-S931*)」と大画面モデル「Galaxy S25+(