ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・丸山隆平（４１）がこのほど都内で、主演舞台「浪人街」（２月２０日〜３月１６日、東京・新橋演舞場ほか）の稽古場公開と囲み取材に登場した。「浪人街」は１９２８年制作の「浪人街第一話美しき獲物」から始まるサイレント映画シリーズで、９０年には故原田芳雄さん主演で映画化するなど、何度もリメーク。今作は、激動の時代を生きる浪人たちを描く不朽の名作時代劇を舞台化し、丸山は安政時代の