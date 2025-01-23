［ドバイ２２日ロイター］ - イエメンの親イラン武装組織フーシ派が２０２３年１１月に紅海で拿捕した貨物船「ギャラクシー・リーダー」号の乗組員を解放した。フーシ派傘下のアル・マシラＴＶが２２日、報じた。ギャラクシー号は日本郵船が運航していた。報道によると、フーシ派による解放は、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間のパレスチナ自治区ガザでの停戦発効を受けたもの。乗組員はオマーンに引き渡された。フ