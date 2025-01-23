◆テニス▽全豪オープン第１１日（２２日、オーストラリア・メルボルン）【メルボルン２２日＝吉松忠弘】車いすテニス女子で、パリ・パラリンピック２冠の上地結衣（３０）＝三井住友銀行＝が、同１４位のリジ・デフリーフ（２０）＝オランダ＝に６―１、６―２のストレート勝ちで４強入り。２７日発表予定の最新世界ランキングで、２３度の４大大会優勝を誇るディーデ・デフロート（２８）＝オランダ＝を上回り、約６年７か