5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤Î´Ý»³Î´Ê¿¤ÈÇÐÍ¥¤Î¸¼Íý¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢2·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡ØÏ²¿Í³¹¡Ù¤Î·Î¸Å¾ì¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´Ý»³¡¢¸¼Íý¤Î¤Û¤«¡¢¶¦±é¤ÎÆþÌî¼«Í³¡¢Æ£ÌîÎÃ»Ò¡¢Æþ¹¾¿Óµ·¡¢º´Æ£ÀÀ¡¢Ìð¼Æ½ÓÇî¡¢¿ÀÊÝ¸ç»Ö¡¢ÈÄÈøÁÏÏ©¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃË½÷¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¥É¥­¥Ã¡ª14Ç¯±Û¤·¤Ë¶¦±é¤¹¤ë´Ý»³Î´Ê¿¡õ¸¼Íý¸ø³«·Î¸Å¸å¤Î¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸¼Íý¤¬¡ÖÅö»þ¤ÏÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤­¤Á¤ó¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï