気象庁の統計によりますと、福島県内で震度5弱以上の揺れを観測したのは、去年3月15日に発生した福島県沖を震源とするマグニチュード5.8、最大震度5弱の地震以来です。また、過去に震度1以上を観測した地震のうち、福島県会津地方を震源とするマグニチュード5以上の地震が発生したのは、1996年12月4日のマグニチュード5.5の地震以来です。