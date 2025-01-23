NY株式22日（NY時間13:18）（日本時間03:18） ダウ平均44160.26（+134.45+0.31%） ナスダック20027.15（+270.37+1.37%） CME日経平均先物39930（大証終比：+350+0.88%） 欧州株式22日終値 英FT100 8545.13（-3.16-0.04%） 独DAX 21254.27（+212.27+1.01%） 仏CAC40 7837.40（+66.45+0.86%） 米国債利回り 2年債 4.293（+0.019） 10年債 4.605（+0.028） 30年債 4.819