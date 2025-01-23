【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは２２日（日本時間２３日）、ロッテからポスティングシステムでの米移籍を目指していた佐々木朗希投手（２３）との契約を発表した。２５歳未満の外国選手との契約を定めた大リーグの労使協定により、マイナー契約となる。２２日午後３時（日本時間２３日午前８時）から、ドジャースタジアムで入団記者会見を行うことも発表した。佐々木は、２３年１２月に加入した大谷翔平、