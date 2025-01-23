２３日午前２時５０分頃、福島県会津を震源とする地震があり、福島県檜枝岐村で震度５弱を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はないという。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・０と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度５弱福島県檜枝岐村▽震度３福島県只見町、福島県南会津町