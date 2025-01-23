ＥＣＢ理事のホルツマン・オーストリア中銀総裁の発言が伝わっており、「利下げはもう少し待った方が良い」とのタカ派な見解を示していた。 ・利下げはもう少し待った方が良い。 ・説得力のある理由があれば利下げに賛成できる。 ・インフレは依然として非常に高い。 ・利下げのリスクがあり、その後再び利上げの可能性もある。