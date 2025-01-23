ロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、ロッテ・佐々木朗希投手（23）とのマイナー契約を正式に発表した。また、球団の公式Xでは、ドジャースのユニフォームを着た佐々木の画像とともに「佐々木朗希投手、ロサンゼルスにようこそ！」とメッセージが投稿された。さらに同日（日本時間午前8時）、ドジャースタジアムで佐々木の入団会見が行われることも発表された。佐々木は日本時間18日、自身のインスタグラムを更新し「ロサンゼ