Nayera Abdallah［ドバイ２２日ロイター］ - サウジアラビアのアルワリード・ビン・タラル王子の投資会社キングダム・ホールディングが、中国系動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」への投資に関心を持つ可能性がある。ＫＨＣのタラル・イブラヒム・アル・マイマン最高経営責任者（ＣＥＯ）が２２日、アル・アラビーヤＴＶに語った。ＴｉｋＴｏｋを巡っては、親会社の中国企業、字節跳動（バイトダンス）が米