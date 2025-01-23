気象庁によると、２３日午前２時４９分ごろ、地震があった。震源地は福島県会津。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．０と推定。この地震による津波の心配なし。震度５弱を観測したのは、檜枝岐村。震度３を観測したのは、只見町、南会津町、宇都宮市、日光市、那須塩原市、前橋市、沼田市、渋川市、片品村、南魚沼市。