NY株式22日（NY時間12:08）（日本時間02:08） ダウ平均44137.43（+111.62+0.25%） ナスダック20061.38（+304.60+1.54%） CME日経平均先物40000（大証終比：+420+1.05%） 欧州株式22日GMT17:08 英FT100 8545.13（-3.16-0.04%） 独DAX 21254.27（+212.27+1.01%） 仏CAC40 7837.40（+66.45+0.86%） 米国債利回り 2年債 4.293（+0.019） 10年債 4.603（+0.026） 30年債 4.