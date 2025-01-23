23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比350円高の3万9930円と急伸。日経平均株価の現物終値3万9646.25円に対しては283.75円高。出来高は7392枚となっている。 TOPIX先物期近は2756ポイントと前日比19.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.81ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39930