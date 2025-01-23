NY株式22日（NY時間11:06）（日本時間01:06） ダウ平均44080.08（+54.27+0.12%） ナスダック20001.26（+244.48+1.24%） CME日経平均先物39905（大証終比：+325+0.82%） 欧州株式22日GMT16:06 英FT100 8532.81（-15.48-0.18%） 独DAX 21226.01（+184.01+0.87%） 仏CAC40 7818.40（+47.45+0.61%） 米国債利回り 2年債 4.283（+0.009） 10年債 4.597（+0.020） 30年債 4.