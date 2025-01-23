■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (186A) アストロＨＤ 東証グロース (7014) 名村造 東証スタンダード (2914) ＪＴ 東証プライム (4676) フジＨＤ 東証プライム (6367) ダイキン 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (4812) 電通総研 東証プライム (304