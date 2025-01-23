24日に召集される通常国会で石破総理大臣が行う施政方針演説の原案が判明し、少数与党として与野党で熟議し、国民の納得と共感を得られるよう努め、政権運営にあたる考えを示す方針です。石破総理は就任後初めて行う施政方針演説で、「『楽しい日本』とは、すべての人が安心と安全を感じ、自分の夢に挑戦し、『今日より明日はよくなる』と実感できる活力ある国家だ」とした上で、「『楽しい日本』をめざす」と改めて訴えます。また