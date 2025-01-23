【M1851 NAVY［エアーリボルバー プロ］】 1月23日 発売 価格：27,280円 東京マルイは、BBエアーリボルバー「M1851 NAVY［エアーリボルバー プロ］」を1月23日に発売する。価格は27,280円。 本商品は、コルトが開発したM1851 NAVYを、同社の「エアーリボルバー プロ」シリーズより「カンペチェ海