元衆院議員の金子恵美氏が２２日、ＡＢＣテレビ「ｎｅｗｓおかえり」に出演し、斎藤元彦兵庫県知事らが否定した「プロ野球優勝パレードに関する疑惑」の告発状を兵庫県警が受理したことについて言及した。今回の疑惑は、昨年急死した元県民局長が斎藤知事に対する疑惑を告発したものの一つ。「片山安孝元副知事が司令塔となり、信金への補助金増額分を県にキックバックさせた。幹事社は但陽信金」とするもの。２０２３年１１
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