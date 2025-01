NiziU - AlwayS with Motoki Ohmori (from Mrs. GREEN APPLE) / THE FIRST TAKEサムネイル 9人組ガールズグループNiziU(ニジュー) が22日、「THE FIRST TAKE」に登場。2月5日にリリースの1st Mini Album『AWAKE』に収録の新曲「AlwayS」のパフォーマンスが公開された。【動画】NiziU - AlwayS with Motoki Ohmori (from Mrs. GREEN APPLE) / THE FIRST TAKE 彼女たちは先日1月10日に、約2年振りとなる「THE FIRST