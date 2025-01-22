日本時間午後１０時３０分に１２月のカナダ鉱工業製品価格および原材料価格指数が発表される。前回値は以下の通り。 市場では鉱工業製品価格を＋０．６％、原材料価格指数を＋０．５％と予想している状況。 鉱工業製品価格（12月）22:30 予想N/A前回0.6%（鉱工業製品価格・前月比) 予想N/A前回-0.5%（原材料価格指数・前月比)