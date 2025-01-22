1月22日にフィルスポーツアリーナで「東アジアスーパーリーグ（EASL）2024-25シーズン」グループBの試合が行われ、4勝1敗ですでにファイナル4進出を決める琉球ゴールデンキングスが2勝2敗のメラルコ・ボルツ（フィリピン）とのグループ最終戦に臨んだ。 6点ビハインドの第1クォーター残り54秒からヴィック・ロー、岸本隆一の連続得点でリー