【北京＝吉永亜希子】東京電力福島第一原子力発電所の処理水放出を巡り、中国共産党機関紙傘下の環球時報（電子版）は２２日、中国の専門家が昨年１０月に採取した海水サンプルの分析を行った結果、放射性物質の濃度に異常は認められなかったと報じた。具体的なデータは、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が総括した後に公表するという。同紙は「海洋放出が周辺海域や海洋生物に影響を与える兆候はない」とする専門家の話を伝えた。