２１日、湖南博物院「聚宝之盆−新疆文物珍品展」に展示された翼首対視銅環（よくしゅたいしどうかん）。 （長沙＝新華社記者／薛宇舸）【新華社長沙1月22日】中国湖南省長沙市の湖南博物院で21日、新疆ウイグル自治区の文化財を紹介する「聚宝之盆−新疆文物珍品展」が始まった。湖南博物院と新疆ウイグル自治区博物館、トルファン博物館が共催し、金属器や陶器、織物、文書、書画など厳選された158点（組）を展示。自然環