UFCのCEOダナ・ホワイト氏が、ドナルド・トランプ大統領の就任式に出席したようだ。ホワイト氏とトランプ大統領とは、20年以上に渡る付き合いがあり、トランプ大統領は、総合格闘技の黎明期において、UFCの発展を後押した存在でもあった。その深い付き合いからか、これまでにもトランプ大統領は、度々UFCの会場に姿を現し、最前列で試合を観戦している。ホワイト氏も過去のインタビューでトランプ大統領について言及しており、「ト