（資料写真）今年に入り、神奈川県内で交通死亡事故が急増し、交通事故死者数は２１日現在で全国ワーストの１３人に上っている。昨年の県内の交通事故死者数は過去最少の１０９人だったが、今年に入って一転。２日に１件以上というペースで交通死亡事故が発生しており、県警交通総務課は「非常に憂慮すべき状況」として、安全運転を呼びかけている。県警によると、今年の交通人身事故の発生件数は前年同期比２３件減の１０６１