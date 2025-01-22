ＳｎｏｗＭａｎが２２日、公式ＹｏｕＴｕｂｅで「デビュー５周年！みんなで祝っちゃおう生配信」を生配信。グループ史上初のスタジアムライブ「ＳｎｏｗＭａｎ１ｓｔＳｔａｄｉｕｍＬｉｖｅ〜ＳｎｏｗＷｏｒｌｄ〜」（４月１９、２０日・国立競技場、６月７、８日・日産スタジアム）の開催を発表した。２０２０年１月２２日のデビューからちょうど５周年。９人の「悲願」がかなった。目黒蓮は「僕たちとしても新