9人組グループ・Snow Man（岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、阿部亮平、宮舘涼太、佐久間大介、向井康二、目黒蓮、ラウール）が22日、公式YouTubeチャンネルで生配信された『Snow Man デビュー5周年！みんなで祝っちゃおう生配信』にそろって登場。自身初となるスタジアムツアーの開催を発表した。【写真】年末にも！豪華な映像ライブと年越し生配信を実施したSnow Man同ツアーは東京・国立競技場で4月19日、20日、神奈川・日産ス