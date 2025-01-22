午後8時ごろ、JR長野駅前で男女3人が襲われ、40代の男性が心肺停止、ほかの2人も病院に搬送されています。午後8時ごろ、JR長野駅前のバスロータリー付近で男性2人、女性1人の合わせて3人が刃物で襲われました。消防によりますと、このうち、40代の男性が心肺停止の状態です。ほかの2人も病院に搬送され、男性は重傷の模様です。警察によりますと、犯人は男とみられ、刃物を持って逃走しています。男はやせ型で身長165センチから175