TBSバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が22日、放送された。「新春クロちゃんリアル人生すごろく」の企画内で、安田大サーカスのクロちゃん（48）が番組の企画で2年間も付き合っている恋人のリチ（28）にプロポーズした。12月某日。指輪の真ん中に大きなダイヤモンドがあしらわれている163万4600円（税込）の婚約指輪を現金即払いで購入。その後、告白に成功した海辺の場所でリチと合流。最初の出会いを振り