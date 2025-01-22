JR長野駅で22日午後8時ごろ、男女3人が男に刃物のようなもので襲われる事件がありました。3人のうち1人は心肺停止だということです。警察は殺人未遂事件として男の行方を追っています。警察と消防によりますと、午後8時ごろ、JR長野駅前で男性2人、女性1人の合わせて3人が男に刃物のようなもので襲われました。3人は長野市内の病院に運ばれ、このうち40代の男性は心肺停止、30代の男性は背中の右肺辺りを刺されて重傷ですが