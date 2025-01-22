元NHKアナウンサーでジャーナリスト堀潤氏（47）が22日、TOKYOMX「堀潤LiveJunction」（月〜金曜後6・00）に出演。タレント中居正広（52）の女性トラブルに絡むフジテレビの問題を受け、自身が取材した同局社員の声を伝えた。「昨日、おとといも現場の方とお話しをして。若手の方々で“アウトレイジだ”と言っておられた改革派の皆さん」と話をしたという堀氏。若手社員のコメントとして「組合員も増えて400人ぐらいにな