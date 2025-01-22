子どもの医療費が無料、給食費も無料、さらに25年間住み続ければ家も土地も、タダでもらえちゃう？移住者が急増している今注目の関東の街。実際、住んだらどうなのか、移住した家族に聞きました。【写真を見る】茨城県・境町ってどんな町？無料サービスが充実！人気の移住先全国1位の茨城・境町良原安美キャスター：充実したサービスで移住者が急増しているのが、茨城県境町です。茨城県の西に位置していて、埼玉県と千葉県の県境