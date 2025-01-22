韓国の元慰安婦らが朴裕河（パクユハ）・世宗大名誉教授の著書「帝国の慰安婦」で名誉を傷つけられたとして、朴氏に損害賠償を求めた民事訴訟の控訴審で、ソウル高裁は22日、原告の訴えを退けた。一審判決は朴氏に計9千万ウォン（約980万円）の支払いを命じていた。聯合ニュースが報じた。判決は、原告が問題視した慰安婦についての表現は「学問的記述」だと判断し、原告の人格権を侵害したとみることは難しい、と判断した。