説明しなさいよ！夫の不倫相手からの挑戦状!? 真犯人を突き止めて制裁してやる！／ママ友4人の誰かが夫と不倫している仲良くしている4人のママ友。夫と不倫しているのは誰？結婚5年目、イケメンで優しい夫と可愛い娘に恵まれ、仕事も順調だった赤松なつめ。順風満帆な日々の中、ある日突然怪しげなメッセージがスマートフォンに入ってきます。「あなたの夫は不倫している。今すぐ別れた方がいい」…夫のSNSアカウントから突然送ら