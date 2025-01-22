（台北中央社）米大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツは22日、陽念希投手（18）の入団会見を台北市内で行った。契約総額は50万米ドル（約7800万円）。陽は5年以内にメジャー昇格を果たしたいと意気込みを語った。東部・花蓮県の小中学校を経て、強豪の北部・桃園市立平鎮高に進んだ。海外でのプレーが目標だったといい、昨夏に同高を卒業後は台北市立大に入り練習を積んでいた。188センチ、85キロで最高球速は150キロを超え