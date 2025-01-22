（台北中央社）中国から資金を受け取って台湾で武装組織を立ち上げ、政府転覆計画を画策したなどとして、台湾高等検察署（高検）は20日、元陸軍中将ら退役軍人を含む6人を国家安全法違反（大陸地区のために組織を立ち上げ、発展させた罪）で起訴した。高検が22日、報道資料で発表した。高検によれば、元陸軍中将は副指揮官の階級で退役した。統一派団体「中華民国台湾軍政府」の座長を務め、2019年、交際相手の女らと共にさまざま